Bizarní návrh zákona na Slovensku: porno jen s povolením úřadů

„Vysílateli se zakazuje vysílat pornografický obsah. Je ho možné vysílat pouze koncovému uživateli, který nejpozději v den odeslání žádosti dovrší 18 let věku a který o to požádá písemně, s úředně ověřeným podpisem,“ uvádí se v novele mediálního zákona z dílny poslance Čepčeka.

Pokud by ze strany vysílatele došlo k porušení zákona, regulátor by měl právo vypnout vysílání programu nebo jeho části na 60 dnů a vysílatel by mohl dostat pokutu ve výši od 200 eur (4600 korun) do pěti procent z obratu v předchozím účetním období.