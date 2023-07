Akropole a archeologické parky v Řecku zavřou odpoledne kvůli vedru

V případě Akropole a dalších větších archeologických parků, které mají obvykle otevřeno do 20:00, bude provoz zkrácen do 16:00. Menší parky s otevírací dobou do 15:30 zavřou o dvě hodiny dříve. Odborový svaz to odůvodňuje extrémními pracovními podmínkami pro kustody parků kvůli očekávaným vysokým teplotám.