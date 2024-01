Dcera britského ministra obrany skončila se studiem na univerzitě kvůli antisemitským výrokům

O rozhodnutí židovské studentky ukončit své studium informuje britský deník The Telegraph. Shappsová, jejímž otcem je britský ministr obrany Grant Shapps, uvedla, že ji zastrašilo, když lidé na protest proti konfliktu v Gaze pochodovali kampusem a křičeli „from the river to the sea, Palestine will be free“, česky „od řeky až k moři, Palestina bude svobodná“, frázi, která naznačuje, že mezi Jordánem a Středozemním mořem má ležet pouze svobodná Palestina.