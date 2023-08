Čtyři Nigerijci pluli tajně na kormidle nákladní lodi do Evropy. Po dvou týdnech je zachránila brazilská policie

„Byl to strašný zážitek. Nebylo to jednoduché. Celé se to třáslo, měl jsem strach. Ale jsem tady,“ řekl agentuře Reuters 38letý Thankgod Matthew. Čtveřice migrantů podnikla strastiplnou pouť ukrytá na úzké hraně listu kormidla pod zádí lodi Ken Wave, která plula pod liberijskou vlajkou.