Co je insolvence a bankrot? Německý ministr hospodářství se ztrapnil v televizi

Moderátorka Sandra Maischbergerová se šokovaně pokusila ministrovi vysvětlit, že „když přestanu prodávat, už nebudu vydělávat. Pak musím podat návrh na insolvenci. Po dvou měsících, pokud to neudělám, budu mít bankrot.“

Ja definitiv Respekt, an euch Grünen, das kann nur noch @ABaerbock topen! #Habeck for Präsident #maischberger pic.twitter.com/CJ7bqi9aSq

Spolkový ministr hospodářství se vzápětí začal do svých prohlášeních stále více zamotávat: „Chtěl bych zdůraznit, že nemusí automaticky dojít k vlně insolvencí. Může se však stát, že některé podniky již nejsou ziskové a skončí. Možná, že je může někdo později převzít. No, to není klasická insolvence.“