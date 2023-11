Začalo propouštění části rukojmí z Pásma Gazy

Dveře do nebe. Tak izraelská armáda nazývá operaci, jejímž základem je propuštění prvních třinácti z celkem asi 240 rukojmí, která teroristé z Hamásu během napadení Izraele 7. října odvlekli do Pásma Gazy.

Očekávalo se, že rukojmí budou předána Hamásem kolem 16:00 (15:00 SEČ) nejprve zástupcům Červeného kříže, kteří je následně převezou přes hraniční přechod Rafáh z Pásma Gazy do Egypta a pak na izraelskou vojenskou základnu Chacerim v jižní části země.

Na základně by měla následovat další, důkladnější zdravotní prohlídka. „Důkladně jsme se připravili,“ řekl zástupce armády listu The Times of Israel s tím, že pro rukojmí jsou připraveny mj. telefony, aby se mohli spojit se svými blízkými. A také hračky, neboť mezi rukojmími budou i malé děti.