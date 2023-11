Hamás pustil dvě ženy, na další rukojmí se čeká. Izrael vydal i aktivistku Tamímíovou

Izrael a Hamás se ve čtvrtek dohodly prodloužení stávajícího příměří do pátku. Podle tamních médií dostala izraelská vláda seznam dalších rukojmí, která by měl Hamás propustit, a informovala jejich rodiny.

Hamás ve čtvrtek také možná předá Izraeli také tři mrtvá rukojmí, uvedl server The Times of Israel (ToI). Odvolává se přitom na panarabský deník The New Arab, kterému to řekl činitel Hamásu. Ozbrojené křídlo Hamásu Brigády Kásam v úterý oznámilo, že při dřívějším izraelském ostřelování Pásma Gazy zemřely desetiměsíční a čtyřleté dítě a jejich matka, které palestinští teroristé unesli.