Hamás je pro Palestince největší autoritou, jeho podpora vzrostla, ukazuje průzkum

Z mezinárodního hlediska jen velmi málo Palestinců věří v to, že by jim nějak mohly pomoci USA či evropské státy. Většina obyvatel naopak má za to, že tyto země napomáhají Izraeli při páchání válečných zločinů v Pásmu Gazy. Z okolních států Palestinci vkládají největší naděje do Jemenu a Kataru.