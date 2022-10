Zemřel zpěvák Jerry Lee Lewis

Jerryho Leeho Lewise proslavily hity jako Great Balls of Fire a Whole Lotta Shakin' Goin' On. Byl jedním z průkopníků rokenrolu a za své hudební zásluhy byl také oceněn. V roce 1986 byl uveden do rokenrolové síně slávy. Jeho desku All Killer, No Filler: The Anthology zařadil hudební časopis Rolling Stone do pětistovky nejlepších alb všech dob.