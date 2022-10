Zemřel herec Leslie Jordan

Americký herec a komik Leslie Jordan, známý ze seriálů Will a Grace či American Horror Story, zemřel při autonehodě na cestě do práce v Hollywoodu. Bylo mu 67 let. S odvoláním na hercova agenta o tom informují světová média.

Foto: Profimedia.cz Americký herec a komik Leslie Jordan

Článek „Svět je dnes bez lásky a světla Leslieho Jordana rozhodně mnohem temnější. Nejenže měl obrovský talent a byla radost s ním pracovat, ale poskytl národu emocionální útočiště v jednom z jeho nejtěžších období,“ uvedl v prohlášení Jordanův zástupce. Herec byl v době koronavirové uzávěry velmi aktivní na sociálních sítích, čímž oslovil i mladší generaci. Pravidelně sdílel videa, ve kterých komentoval popovou hudbu, hovořil o životě či tančil. Na Instagramu tím získal kolem 5,8 milionu sledujících. Policie listu LA Times sdělila, že Jordan v pondělí ráno naboural do budovy a byl na místě mrtev. Zda zemřel při nárazu, nebo havárii předcházela zdravotní indispozice, nebylo podle policie bezprostředně jasné. Rest in peace, Leslie Jordan. Forever a light. pic.twitter.com/CwQQyRNvvz — Most (@Most) October 24, 2022 Jordan se narodil ve městě Chattanooga v Tennessee v roce 1955 a ve 12 letech se v tomto hluboce konzervativním městě přiznal své matce k homosexualitě. „Řekl jsem jí, že si myslím, že se něco děje. Slovo ‚gay‘ jsem ani neznal,“ řekl loni časopisu People. „Nevytáhla bibli, což jsem si myslel, že udělá,“ poznamenal. Řekla: „Jen se opravdu bojím, že když si vybereš tuhle cestu, budeš zesměšňován,“ dodal s tím, že po něm matka chtěla, aby svůj život držel v soukromí, ale že se touto radou neřídil. Po dokončení studia na univerzitě v Tennessee se v roce 1982 přestěhoval do Los Angeles, kde vystřídal řadu rolí, než získal průlomovou roli v seriálu Murphy Brown. Byl známý svým malým vzrůstem - měřil pouhého 1,5 metru - a často hrál excentrické postavy. Jeho sláva vzrostla, když účinkoval v americkém sitcomu Will a Grace v roli Beverleyho Leslieho, za kterou v roce 2006 získal cenu Primetime Emmy, udělovanou televizním seriálům vysílaným v USA v hlavním vysílacím čase.