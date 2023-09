Zákaz potratů je protiústavní a ženy na něj mají právo, říká mexický nejvyšší soud

Mexický nejvyšší soud ve středu nařídil, aby byly interrupce vyňaty z federálního trestního zákoníku. Znamená to, že potraty byly v této latinskoamerické zemi kompletně dekriminalizovány. Podle soudu je totiž zákaz potratů protiústavní a porušuje práva žen. Informuje o tom zpravodajská agentura The Associated Press (AP).

Foto: Profimedia.cz Demonstrace na podporu práva žen na potrat v Mexiku.

Díky středečnímu rozhodnutí nejvyššího soudu budou moci v Mexiku interrupci nabízet všechna zdravotnická zařízení, a to pro každého, kdo o ni požádá. „Žádná žena nebo těhotná osoba ani žádný zdravotnický personál nebudou moci za potrat potrestáni," uvedla v prohlášení humanitární organizace Information Group for Chosen Reproduction (GIRE), v překladu Informační skupina pro zvolenou reprodukci. Jak ale uvedla právní expertka na ženská práva Fernanda Díaz de Leónová, toto rozhodnutí prozatím neznamená, že každá mexická žena bude mít k zákroku okamžitý přístup. Teoreticky však zavazuje federální státy, aby pacientkám tuto péči poskytly. Rozhodnutí nejvyššího soudu přitom přišlo zhruba dva roky poté, co soud v jednom státě na severu Mexika rozhodl, že potrat není trestným činem, což odstartovalo pomalý proces jeho dekriminalizace v jednotlivých státech této latinskoamerické země. Jak ale upozorňuje agentura AP, 20 mexických států potraty stále kriminalizuje. Soudci v těchto státech se sice budou muset řídit rozhodnutím nejvyššího soudu, k odstranění všech postihů ale bude zapotřebí „další právní práce". Oslavy na sociálních sítích „Dnešek je dnem vítězství a spravedlnosti pro mexické ženy!" napsal mexický Národní institut pro ženy v příspěvku na sociální síti X, dříve známé jako Twitter. Vládní organizace navíc označila rozhodnutí za „velký krok" k rovnosti mužů a žen. Chiapas se suma a la lucha por una vida libre de violencia para las mujeres. La #Ley3De3 es un paso crucial hacia la igualdad y la seguridad de las mujeres. #TodasSinViolencia pollo pic.twitter.com/UW0HqbmiFa — Inmujeres México (@inmujeres) September 7, 2023 Podobně o rozhodnutí nejvyššího soudu promluvila i bývalá soudkyně nejvyššího soudu a mexická senátorka Olga Sánchezová Corderová, která rozhodnutí ocenila a prohlásila, že představuje pokrok směrem ke „spravedlivější společnosti, v níž jsou respektována práva všech". Ne každý však souhlasí S rozhodnutím soudu ovšem nesouhlasí například Irma Barrientosová, ředitelka Občanského sdružení pro práva počatých, která uvedla, že odpůrci potratů budou pokračovat v boji proti rozšíření přístupu k interrupci. „Nezastavíme se," řekla Barrientosová. „Vzpomeňme si, co se stalo ve Spojených státech. Nejvyšší soud po 40 letech zvrátil své rozhodnutí o potratech a my se nezastavíme, dokud Mexiko nezaručí právo na život od okamžiku početí," dodala. Změny v Mexiku jsou v kontrastu s rostoucím omezením potratů například v některých státech USA. Nejvyšší americký soud totiž loni zrušil rozsudek ve věci Roe v. Wade z roku 1973, který stanovil právo na potrat v celé zemi. Od té doby velké množství států vedených konzervativními zákonodárci a guvernéry přijalo zákazy nebo přísnější omezení. Takové státy jsou například Alabama, Idaho nebo Missouri. Podobné je to však i u našich sousedů v Polsku, a to z náboženských důvodů. Tam jsou potraty legální pouze v případech, kdy je těhotenství důsledkem trestného činu nebo pokud je ohrožen život či zdraví ženy.