Weinstein dostal 16 let za další znásilnění

Sexuálních deliktů se podle poroty Weinstein dopustil v případě jedné ze čtyř žen, které u kalifornského soudu vypovídaly. V případě další ženy ho soud zprostil obvinění a u zbývajících dvou nedospěl k závěru. Weinstein si už odpykává 23letý trest odnětí svobody, který mu uložil v roce 2020 soud v New Yorku.

Weinsteinův případ, o kterém jako první informoval deník The New York Times, před lety spustil lavinu obvinění ze sexuálního násilí proti známým mužům v rámci hnutí MeToo. Weinstein kvůli výpovědím žen přišel o pevnou pozici v rámci filmového průmyslu. Po dlouhá léta stál s bratrem Bobem v čele produkční společnosti Miramax a později společně s ním založil vlastní společnost The Weinstein Company.