V USA začal proces s mexickým exministrem, podle obžaloby pomáhal narkokartelu

Před federálním soudem v New Yorku v úterý začal proces s dosud nejvýše postaveným mexickým činitelem souzeným ve Spojených státech kvůli obchodu s drogami. Bývalý mexický ministr vnitřní bezpečnosti Genaro García Luna podle obžaloby spolupracoval s drogovým kartelem Sinaloa, jemuž za milionové úplatky umožnil propašovat do USA desítky tun kokainu. García Luna vinu odmítá. Pokud bude odsouzen, hrozí mu trest deseti let až doživotí. Informoval o tom server BBC Mundo.

Foto: Profimedia.cz Demonstrant před budovou amerického soudu s nápisem: Garcia Luno napravte svou chybu a nikoho nekryjte. Calderon to věděl.

Článek Proces v úterý začal výběrem poroty. Soudcem je Brian Cogan, který v roce 2019 poslal na doživotí do vězení šéfa kartelu Sinaloa Joaquína Guzmána, zvaného El Chapo (Prcek) za obchod s drogami a plánování vražd. Nyní čtyřiapadesátiletý Genaro García Luna vedl od prosince 2006 do listopadu 2012 mexické ministerstvo vnitřní bezpečnosti a před tím v letech 2001 až 2005 šéfoval mexické Federální agentuře pro vyšetřování (AFI). Podle obžaloby už od roku 2001 spolupracoval s drogovým kartelem, jemuž usnadňoval pašování drog do USA mimo jiné tím, že gangu dával tajné informace o policejních operacích, stíhal členy konkurenčních kartelů a na vlivné pozice u policie dosazoval další zkorumpované úředníky a policisty. García Luna, který byl zatčen v Texasu v prosinci 2019, je obžalován z několika trestných činů, mimo jiné z členství ve zločinecké organizaci, ze spiknutí za účelem obchodu s kokainem či lhaní americkým úřadům, když se v roce 2018 snažil získat americké občanství. García Luna tvrdí, že je nevinný, a jeho obhajoba argumentuje i tím, že byl spolupracovníkem americké Agentury pro potírání narkotik (DEA). Drogový boss El Chapo podle svědka uplácel mexického prezidenta Amerika Před soudní budovou v New Yorku v úterý demonstrovala skupina Mexičanů, kteří nesli transparenty s nápisy v překladu „Garcío Luno, řekni pravdu“, „Mexiko žádá spravedlnost“ či „Calderón to taky věděl“, s odkazem na mexického exprezidenta Felipeho Calderóna, za jehož vlády byl García Luna ministrem. Calderón tvrdí, že neměl tušení, že jeho ministr spolupracuje s drogovým kartelem. Podle deníku El País bude proces sledován s napětím právě v Mexiku, před soudem mohou svědci totiž odhalit vazby drogových gangů na další mexické státní úředníky. Podle obžaloby spolupracoval García Luna jako šéf AFI s drogovým kartelem už od roku 2001, kdy byl prezidentem Vicente Fox (2000-2006). V USA zatkli manželku mexického narkobarona El Chapa Amerika