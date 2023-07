USA schválily první volně prodejnou antikoncepční pilulku

Antikoncepci by neměly používat ženy, které mají v anamnéze rakovinu prsu. Řada vědců se kvůli tomu obává, že mladí lidé nebo osoby „s omezenou gramotností“ nebudou schopni těmto doporučením porozumět a budou ji používat i tehdy, kdy by se jí měli spíše vyhnout.

Členové výboru, který se schválením pilulky zabýval, ovšem tento argument smetli ze stolu, protože se shodli na tom, že ženy, které mají rakovinu prsu, jsou již pravděpodobně v kontaktu se svými lékaři a vědí, že by hormonální antikoncepci neměly užívat.

Dyvia vyrůstala v převážně hispánské komunitě v pohraničním městě McAllen v Texasu a poprvé se pokusila získat pilulku v 16 letech, kdy začala být sexuálně aktivní. Rodiče jí to ale zakázali, protože se obávali, že ji antikoncepce přiměje k rizikovějšímu sexuálnímu chování.

V 18 letech pak Huitronová odešla na vysokou školu v Alabamě, kde je úřady stanovený věk dospělosti na 19 let. Znamenalo to tedy, že i tam by musela mít souhlas svých rodičů. Musela si tedy počkat další rok, než dovrší alabamské plnoletosti.