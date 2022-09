Tropická bouře Fiona zesílila na hurikán a udeřila na Portoriko

„Myslím, že všichni Portoričané, kteří přežili Marii, trpí posttraumatickým stresem a ptají se: Co se bude dít? Jak dlouho to bude trvat? Co nás čeká?“ uvedl Danny Hernández, který pracuje v metropoli San Juanu, ale plánuje nepříznivé počasí přečkat společně s rodiči a dalšími příbuznými v západoportorickém městě Mayaguez. Jak popsal, atmosféra v místním supermarketu, kde se snažil ještě před bouří společně s dalšími nakoupit zásoby, byla velmi ponurá.