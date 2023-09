Tříletá holčička z Floridy se postřelila, její příbuzný vedle koukal na fotbal

Zatímco dítě běželo k pohovce s nabitou zbraní, třiadvacetiletý Orlando Young korzoval po pokoji s otevřeným notebookem a byl zcela ponořený do sledování zápasu amerického fotbalu. Teprve rána ve chvíli, kdy se holčička omylem postřelila do ruky, mladíka probrala a ke zraněnému dítěti přiběhl nejen on, ale i další osazenstvo domu.