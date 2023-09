Romney už nebude obhajovat křeslo v Senátu. Je čas na novou generaci, řekl

Americký republikánský senátor za Utah Mitt Romney oznámil, že v roce 2024 nebude znovu kandidovat do horní komory Kongresu. Romney byl dříve guvernérem státu Massachusetts, v roce 2012 se neúspěšně utkal v boji o Bílý dům s demokratem Barackem Obamou. Pro Romneyho, kterému je 76 let, je to pravděpodobně konec politické kariéry, napsal deník The Washington Post.

Foto: J. Scott Applewhite, ČTK/AP Utažský senátor Mitt Romney

„Na konci dalšího mandátu by mi bylo přes 80. Upřímně, je čas na novou generaci lídrů. To oni musí činit rozhodnutí, která budou utvářet svět, v němž budou žít," řekl Romney. Věk politiků se v USA aktuálně řeší, demokratickému prezidentovi Joeu Bidenovi je 80 let a chce opět kandidovat, republikán Donald Trump, který už kandidaturu ohlásil, je jen o čtyři roky mladší. Žádný další vážnější kandidát se zatím nerýsuje. „Neucházím se o znovuzvolení, ale neutíkám z boje. Budu americkým senátorem až do ledna 2025," dodal Romney. Své rozhodnutí vysvětlil v téměř tříminutovém videu. Romney v roce 2018 ve volbách v Utahu hladce zvítězil, příští rok by ho ale podle agentury AP čekal zásadně tvrdší boj. Senátor se totiž stal jedním k nejhlasitějších oponentů bývalého prezidenta Donalda Trumpa, který nadále patří k nejviditelnějším osobnostem Republikánské strany. Utah na středozápadě USA patří k baštám republikánů. Romney ve volbách před pěti lety získal 62,6 procent hlasů. Utah má republikánské guvernéry nepřetržitě od roku 1985. O uvolněné místo senátora za Utah tak podle AP bude velký zájem, protože kterýkoliv kandidát má velké šance na zvolení.