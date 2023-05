Drastický nedostatek vody. V Uruguayi do pitné přimíchávají slanou

Slaná voda celkově vzato není pro obyvatele problémem. Ministerstvo veřejného zdraví ale varovalo, že některá skupina lidí by měla být obezřetná. Například lidé s vyšším krevním tlakem, s nímž se potýká i 62letá María Sosaová. „Vařila jsem vejce, podívala se do hrnce a byl úplně bílý, pokrytý solí. Hned jsem věděla, že je to problém,“ vyprávěla pro The Washington Post.