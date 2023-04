Chlapec v USA zazvonil na špatné adrese. Muž z domu ho střelil do hlavy

Rodiče ve čtvrtek pozdě večer Ralpha Yarla poslali, aby vyzvedl své mladší bratry z domu přátel v Kansas City ve státě Missouri. Mladík si ale spletl dvě ulice s podobným názvem a zazvonil u špatného domu, odkud na něj krátce poté skrz skleněné dveře začal pálit 84letý Andrew Lester; zřejmě, aniž by Yarla jakkoliv oslovil. Podle příbuzných chlapec po prvním zásahu padl na zem, ale muž na něj vystřelil znovu. Přesto se mu podařilo zvednout, utéct a najít pomoc.

Yarl, kterého jeho školní okrsek označil za vynikajícího studenta a talentovaného hudebníka, střelbu přežil a v neděli mohl být propuštěn z nemocnice. „Nadále se zlepšuje,“ řekl jeho otec listu The Kansas City Star. „Vnímá a dělá pokroky.“

Střelce policie ve čtvrtek zadržela, ale další den propustila. V neděli a v pondělí se před jeho domem uskutečnil protest stovek lidí, kteří požadovali „spravedlnost pro Ralpha“. Jeho rodina je přesvědčena o tom, že nešlo o omyl, ale trestný čin z nenávisti. „Nestřelíte dítě do hlavy, protože zazvonilo na váš zvonek,“ vyjádřila své přesvědčení teta mladíka Faith Spoonmoreová, která na webu GoFundMe založila stránku na jeho podporu , na níž se už vybralo přes dva miliony dolarů (43 milionů Kč).

Také šéfka policie v Kansas City Stacey Gravesová dala najevo, že si je vědoma „rasových prvků“ případu. „Žádné dítě by nemělo žít ve strachu, že bude zastřeleno za to, že zazvonilo u špatných dveří,“ uvedla na twitteru zase americká viceprezidentka Kamala Harrisová.

V pondělí nakonec policie střelce, který si prý myslel, že se k němu chce někdo vloupat, obvinila z ozbrojeného útoku. Pokud by ho porota shledala vinným, hrozilo by mu až doživotní vězení. Jestli má ale případ šanci u soudu, se teprve uvidí. Missouri má totiž zákony, které majitelům domů umožňují použít i smrtící sílu, pokud se důvodně domnívají, že to je nutné, aby chránili sebe nebo jiného člověka před smrtí, vážným ublížením na těle či možným trestným činem.