Bidenův gender fluidní expert na jádro na letišti ukradl kufr a hrozí mu vězení

Pod tíhou důkazů se ale nakonec přiznal. Podle serveru Washington Post uvedl, že ho skutečně vzal a zjistil to, až když kufr otevřel v hotelu. Pak podle svých slov zazmatkoval a obsah kufru nacpal do šuplíků v hotelovém pokoji. Bál se prý, že když se kufr pokusí vrátit, dostane se do šlamastyky. Do té se ale dostal stejně. Kromě pěti let za mřížemi mu hrozí pokuta 10 tisíc dolarů, tedy asi 235 tisíc korun.