Biden vyzval k záchraně demokracie, kritizoval příznivce Trumpova hesla

Devětasedmdesátiletý demokratický prezident ostře kritizoval krajní křídlo republikánů a „extrémní filozofii MAGA“. Tato zkratka je narážkou na heslo Bidenova republikánského předchůdce Donalda Trumpa z roku 2016 Make America Great Again (učiňme Ameriku opět velikou).

„Není to nadsázka, teď musíte hlasovat, abyste doslova zachránili demokracii.“ řekl Biden. „Musíte si vybrat. Buď půjdeme kupředu, anebo se vrátíme zpět,“ řekl Biden davu tisíců lidí, kteří přišli na shromáždění ve střední škole v Rockville.

„Vaše právo volby je letos na hlasovacím lístku. Sociální pojištění, které jste platili od doby, kdy jste se zaměstnali, je na volebním lístku. Bezpečnost vašich dětí před ozbrojeným násilím je na hlasovacích lístcích. Není to nadsázka. Na hlasovacích lístcích je samotné přežití naší planety“ apeloval prezident na voliče.

Ještě před shromážděním Biden vybral přibližně milion dolarů na akci s asi stovkou dárců. „To, co nyní vidíme, je buď začátek, anebo umíráček extrémní filozofie MAGA. Není to jen Trump, je to celá filozofie, něco jako polofašismus,“ prohlásil Biden při této příležitosti.