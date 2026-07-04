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Američané se báli, že v Íránu nebudou mít s kým jednat

Taťána Voců

Spojené státy se obávaly, že Izrael plánuje atentát na hlavní íránské vyjednavače. K útoku podle listu The New York Post mělo dojít uprostřed mírových rozhovorů, které vyústily nejprve v příměří a posléze k podpisu memoranda o porozumění.

Foto: Profimedia.cz

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí (vpravo) a šéf íránského parlamenttu Mohammad-Bakr Kalíbaf (uprostřed) na jednání ve Švýcarsku.

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Americké obavy, že by Izrael mohl zhatit začínající mírové rozhovory, byly v dubnu natolik silné, že Washington dokonce prostřednictvím blízkovýchodních třetích zemí varoval Teherán před rizikem takového útoku, uvedl list The New York Post. Spojené státy se domnívaly, že židovský stát má zálusk na íránského ministra zahraničních věcí Abbáse Arakčího a šéfa parlamentu Mohammada-Bakra Kalíbafa, kteří byli nakonec hlavními aktéry mírových jednání.

Američtí představitelé připustili, že v rámci horské fáze konfliktu mohli být Arakčí a Kalíbaf s ohledem na své postavení pro Izrael, který byl odhodlán svrhnout teokratickou vládu islámské republiky, legitimními cíli.

„Poté, co se mírová jednání rozjela naplno, byl ale Washington přesvědčen, že jakýkoli pokus o zabití íránských politických představitelů by jednání ukončil a roznítil znovu tvrdé boje. Tím by se konflikt jen prodloužil,“ uvedl list.

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Američané proto zatlačili na Izrael, aby Arakčího a Kalíbafa vymazal ze svého „likvidačního seznamu“, kde se spolu s dalšími vysokými íránskými představiteli ocitli ještě před únorovým začátkem americko-izraelských úderů na Írán.

Americko-íránská jednání byla totiž dříve zastavena izraelským útokem, při němž byl v březnu zabit klíčový stratég íránského režimu Alí Laridžání, tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti a předseda Islámského poradního shromáždění.

Místo letadlem cestovali po zemi

Hrozba vztahující se k novým íránským vyjednavačům se stala ještě hmatatelnější, když se Kalíbaf podle zdrojů listu stal terčem „izraelské hrozby“ během dubnového návratu z jednání s USA zprostředkovaných Pákistánem.

Podle The New York Post íránské bezpečnostní síly během letu informovaly posádku, že do íránského vzdušného prostoru vstoupily dvě izraelské stíhačky a vyslovily obavy, že jsou „na čekané“.

Kalíbafův poradce Mahdí Mohammadí později uvedl, že letoun nouzově přistál v Mašhadu, kterému byli nejblíže. „Íránská delegace pak pokračovala do Teheránu po zemi,“ uvedl Mohammadí.

USA a Írán nakonec v červnu dospěly k rámcové dohodě, která předpokládá obnovení lodní dopravy v Hormuzském průlivu a budoucí jednání o íránském jaderném programu. Ujednání ale neplní izraelské cíle, jimiž od začátku úderů byla změna íránského režimu, zničení proíránských ozbrojených hnutí v blízkovýchodním regionu a likvidace íránského jaderného a balistického programu. Židovský stát se také netají obavami, že díky dohodě s USA by se Írán mohl dostat k miliardám dolarů, o jejichž využití nakonec sám rozhodne.

Zabití íránští představitelé

Alí Chameneí - nejvyšší duchovní vůdce Íránu

Aziz Nasirzadeh - ministr obrany

Abdar Rahím Musáví - náčelník generálního štábu íránské armády

Mohammad Pakpúr - velitel Islámských revolučních gard (IRGC)

Ali Šamchání - šéf íránské bezpečnostní rady

Mohammed Širazí - vedoucí vojenské kanceláře nejvyššího vůdce

Saleh Asadí -vedoucí zpravodajského oddělení ústředního velitelství Chátam al-Anbijá

Hossein Džabal Amelian - šéf Organizace pro obranné inovace a výzkum

Reza Mozaffari-Nia - bývalý šéf Organizace pro obranné inovace a výzkum

Gholamréza Rézajan - šéf policejní rozvědky

Bahrán Hosejní Motlagh - vedoucí plánování na generálním štábu íránské armády

Mohammed Baserí - šéf vnitřního doboru íránských tajných služeb

Alí Láridžání - šéf íránské bezpečnostní rady, nástupce Šamcháního

Gholamréza Solejmání - velitel iránských milicí Basídž

Sajjed Karíší - zástupce velitele íránských milicí Basídž

Esmáíl Chatíb - íránský ministr zpravodajských služeb

Alí Mohammad Náiní - mluvčí íránských revolučních gard

Alirerza Tangsiri - velitel námořnictva íránských revolučních gard

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Související témata:
Konflikt USA-Izrael-Írán
Úder
Jednání
Abbás Arakčí
Alí Larídžání
Příměří
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