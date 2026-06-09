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Andrej Babiš konečně vysvětlil, proč nechce prezidenta na summitu NATO. Poslouchejte pozorně

vain

Takhle to tedy bylo!Video: Vain, Novinky

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Ano, je to nepochopitelné. Nobelova cena za opakovaně vyhlášené drtivé vítězství se neuděluje... »
Miroslav Kemel
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Andrej Babiš

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