Senátora Václavce potěšilo na Bruntálsku množství hlasů, ale zklamala nízká účast

„Kdybych řekl, že nejsem rád, tak bych lhal,“ pousmál se Václavec, který je vedle senátora i ředitelem nemocnice v Krnově. „Doufal jsem, že by to mohlo vyjít a že by to mohlo být ocenění mé práce,“ připojil s tím, že za hlasy všech děkuje.

Na dotaz, co podle něj voliči ocenili více, zda jeho práci coby ředitele nemocnice nebo to, co vykonal jako senátor, odpověděl, že ocenili spíše práci v senátu.

I když to jsou podle něj spojené nádoby. „Nedá se totiž říct, co je za senát, co za ředitelování, ale pokud bych byl jen ředitel, tak by mi tolik hlasů, myslím, nedali,“ myslí si Václavec.

Přiznal, že ho zklamala nízká volební účast, která se v jeho obvodě přehoupla přes 40 procent.

„Myslel jsem, že když jsou volby i do obecních zastupitelstev, tak že bude účast 50 procent,“ přiznal. Kdyby měl hledat příčinu nízké volební účasti, tak jedním z důvodů je nechuť voličů vůbec něco dělat.