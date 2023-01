Některým lidem nepřišly voličské průkazy

Od 6. ledna čekal na voličský průkaz i s manželkou Dan Petrucha. Ještě ráno ho neměli a na radnici zjistili číslo zásilky, podle které zjistili, že týden ležela na poště v Hodoníně a do Brna se dostala teprve dnes. „Až po obědě jsme dostali výzvu k vyzvednutí voličských průkazů na nejbližší poště,“ uvedl Petrucha, který už měl obavy, zda budou mít možnost odevzdat hlas ve volbách. Bez voličského průkazu, o který požádali, by nemohli volit ani v místě trvalého bydliště.

Pošta několik problémů zaregistrovala. „Máme v celé zemi 16 reklamací vyloženě na voličské průkazy. Není to systémové pochybení, ale může za tím být řada faktorů včetně lidského. Řešíme to přednostně a velmi nám usnadňuje práci, když nám lidé dají číslo té zásilky. Podle toho to můžeme operativně dohledat a předat adresátům ještě před začátkem voleb,“ řekl Vitík.