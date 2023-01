Fiala poskytne Pavlovu týmu do inaugurace Hrzánský palác

Premiér Petr Fiala (ODS) rozhodl, že tým budoucího prezidenta Petra Pavla bude moci do inaugurace využívat Hrzánský palác na Hradčanech. Pavlův tým o to premiéra požádal a on „s radostí vyhověl“.

Foto: Milan Malíček, Právo Hrzánský palác