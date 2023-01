Babišovy trampoty s Polskem

Oba politici se vyjadřovali k obraně. Na dotaz, jak mělo Československo postupovat v době mnichovské krize, zda mělo odmítnout dohodu a vojensky se postavit hitlerovskému Německu, odpověděl Babiš: „Ano, měli jsme se bránit. Byla to zrada našich spojenců, určitě by to přineslo oběti, ale jsem přesvědčen, že kdybychom se bránili, tak by nám přišli na pomoc Poláci a naši spojenci.“