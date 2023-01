Babiše na Hrad volit nebudu. Lidí jako já je v ANO hodně, říká Vondrák

Prohlásil jste, že nebudete na Hrad volit předsedu Babiše. Proč by pro vás nebyl dobrý prezident?

Prezident musí být především nadstranický, to je klíčové. Musí mít nadhled, věci vyjednávat. Je to funkce spíš pro někoho, kdo má noblesu a schopnost se s ostatními domluvit. Je to spíš moderátorská než exekutivní funkce.

Co podle vás Babiš nemá?

On takový není. Je z byznysu, je to typický příklad exekutivního člověka, který řídí a rozhoduje. Prezidentská funkce má mít víc filozofický rozměr.

Babiše nechce volit ani váš spolustraník, ostravský primátor Tomáš Macura. Koordinovali jste spolu svá vyjádření?

Vůbec ne. Naopak to bylo zajímavé, že jsme to médiím oba sdělili ve stejný okamžik. Netajím se tím, že to oba vnímáme velmi podobně.

Proč budete volit zrovna Petra Pavla?

Mám rád věcné uvažování a vyjadřování.

Předpokládám, že Babiš váš názor zná. Co na to řekl?

Neřekl mi nic. Lidé v ANO mají pocit, že bychom měli být jednotní. Já tomu do jisté míry rozumím, ale přece nebudu médiím lhát. Neznamená to, že bychom chtěli k něčemu vyzývat. Já mám zkrátka osobní preference nastavené jinak než členové předsednictva.

Jste v hnutí ANO za rebela. Neuvažujete o změně stranického dresu?

To vůbec ne. Naopak si myslím, že v ANO je hodně lidí, kteří uvažují stejně jako já. Netvrdím, že jich je většina, ale vnímají to podobně, jen nejsou slyšet.

Když ANO vznikalo, vnímal jsem ho jako středopravicovou stranu. Dle mého názoru je škoda, že jsme se přeorientovali velmi doleva. Vnitrostranická diskuse na toto téma by se měla rozjet, protože za poslední rok vnímám jako největší problém, že se v ANO věci neprobírají. Já se se svými názory netajím a vždy říkám, co si myslím, i když mě za to někteří nemají rádi.