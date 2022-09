Koho volit? Středoškoláci vymysleli projekt, který pomůže lidem poznat názory kandidátů

„S kamarádem Maxem jsme se bavili o politice, bylo to tehdy asi tři měsíce do senátních voleb, a já jsem si nedokázal nikoho z politiků hodnotově zařadit. Pořád jsem se ho ptal, kdo reprezentuje jaké myšlenky, a cítil jsem se hloupě,“ popisuje Vojta, když mluví o tom, jak k němu nápad na vytvoření databáze politiků přišel.

„Řekl jsem si, že by byl dobrý nápad vytvořit web, kde by si lidé po rozkliknutí jména politika mohli všechny tyto informace dohledat,“ dodává.

„Mnoho lidí kolem nás mělo o kandidátech minimum informací. Cítili jsme i averzi, jakou lidé k senátním volbám mají, protože jednoduše nevědí, co kandidáti reprezentují, a koho by tedy měli volit,“ vzpomíná dnes již čerstvý maturant.

Co práci ztěžuje, je podle Vojty především neochota některých politiků odpovídat. „V tomto roce máme odpovědi od zhruba 70 procent a čekáme ještě nárůst zhruba o pět až deset procent, což je skvělá hodnota,“ popisuje autor projektu. Podle jeho slov je to však výsledek čtyř urgenčních emailů, hovoru, dvou esemesek a dvou zpráv na sociálních sítích.

I přesto jim ale dvacet až třicet procent uchazečů o hlasy voličů nikdy neodpoví. „A to je něco, čemu nerozumím a o čem by se dala vést debata. Proč někdo, kdo kandiduje do veřejné funkce, si nenajde ani deset minut na zodpovězení základních otázek, které jsou pro voliče stěžejní? Působí to na mě tak, že si množství politiků neuvědomuje váhu zodpovědnosti spojené s kandidaturou,“ popisuje Vojta s tím, že to však neplatí o všech kandidátech.