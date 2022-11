Vládní zmocněnkyně chce jednat s vysokoškoláky, kteří stávkují za klima

Stávkující vysokoškoláci míní, že česká vláda neřeší dostatečně klimatickou krizi a narůstání nerovností ve společnosti. Do protestu se zapojili studenti z vysokých škol v Praze, Brně, Olomouci, Ústí nad Labem, Hradci Králové a v Plzni.

Studenti budou o nabídce zmocněnkyně vlády jednat na svých plénech. „Jsme nehierarchické hnutí, takže naše kroky musí být konsenzuální. Zatím to ale vypadá tak, že toho využijeme a předneseme své požadavky,“ řekla Lindaurová. K rozhodnutí by studenti podle ní mohli dospět během středy.

Studenti vládu vyzývají , aby si vytyčila řešení klimatické krize jako svou prioritu a začala urychleně snižovat emise skleníkových plynů, které způsobují globální oteplování. To vede k dlouhotrvajícímu suchu, častějším záplavám nebo i rozsáhlým požárům.

Podle účastníků stávky by vláda měla mj. zřídit zvláštní ministerstvo či určit vládního zmocněnce, jejichž agendou bude boj s klimatickou změnou a jejími důsledky. Studenti také vyzvali vládu, aby se zasadila o to, aby do roku 2033 skončily v Česku uhelné elektrárny.