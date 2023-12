Vítězi Logické olympiády se stali Richard Dobíšek, Vít Přibyl a Daniel Čief

Ve finále 16. ročníku Logické olympiády, do kterého se poprvé přihlásilo přes 100 tisíc soutěžících, si nejlépe vedli Richard Dobíšek, Vít Přibyl a Daniel Čief. Na půdě Poslanecké sněmovně řešilo logické úlohy finálového kola 192 chlapců a dívek. Do příštích let chystá organizátor soutěže novinku v podobě kategorie D pro dospělé.

Foto: Mensa Česko Vítězové Logické olympiády 2023