Válka rostlin rozhodne o moravských lužních lesích

Jsou to okrasné kytky, které původně krášlily skalky a zahrádky, a posléze se rozšířily do krajiny. Tu nyní devastují ve velkém.

„Mají na kořenech haustorie. Jsou to přísavky, s nimiž se napojí na kořeny invazivních rostlin, kterých se chceme zbavit. Vysají z nich vodu a minerální látky, čímž je oslabí,“ řekl Právu za výzkumníky Stanislav Hejduk z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity.

Do oblastí, na nichž se zabydlel zlatobýl a astričky, místy jde o stovky metrů čtverečních, se pak vrátí původní rostliny. V květináčích to při pokusech přírodovědců z brněnské Masarykovy univerzity vyšlo. Tyto dvě brněnské školy na tom spolupracují.

Pokud černýš a zdravínek uspějí i v ostré akci, tedy v terénu, stanou se opravdovými kytkovými hrdiny. Zlikvidovat invazivní rostliny je totiž velmi obtížné. Zlatobýly jsou původem ze Severní Ameriky a byly vysazovány na zahrádkách, aby je krášlily. Jenže když se ukázalo, že přírodě škodí, to už se vymkly kontrole. Nezabírá na ně pastva ani sečení.

Přestože si to veřejnost neuvědomuje, lužní krajina, tedy oblasti, v nichž se konkrétně na jihu Moravy rozlévají pravidelně do krajiny řeky Morava a Dyje, je mimořádně vzácným biotopem. Nejde jen o to, že pomáhá zachovat vodu v krajině - lužní oblasti doslova bují životem. Soutoku obou řek se dokonce říká Moravská Amazonie.