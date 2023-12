Největší překladový slovník v češtině je po padesáti letech celý online

Nyní zpřístupněný slovník představuje digitalizovanou podobou rozsáhlého díla, které vznikalo na půdě Akademie věd od 70. do počátku 90. let 20. století. Obsahuje proto materiál odrážející politickou a společenskou situaci i každodenní život nejen doby svého vzniku, ale celého minulého století. Hesla, která autoři kvůli utlumení projektu počátkem 90. let nedokončili, byla redigována, případně kompletně zpracována.