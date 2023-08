Nad Českem se rozzářil modrý Měsíc

Podle Petra Horálka z Fyzikálního ústavu v Opavě šlo navíc o takzvaný superúplněk, kdy je Měsíc úhlově největší v roce. Nejvíce se přiblížil Zemi už ve středu 30. srpna v 17:52 středoevropského letního času, a to na vzdálenost 357 181 kilometrů. Zároveň šlo o druhý superúplněk v srpnu.

Pojem modrý Měsíc neodkazuje na jeho barvu, ale na anglické slovní spojení „once in a blue moon“, což ve volném překladu znamená jednou za uherský rok. Označení upozorňuje na fakt, že nastane druhý úplněk v jednom kalendářním měsíci, což není zcela obvyklé.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu k tomu dochází přibližně jednou za tři roky. Ovšem jev, kdy se v jednou měsíci sejdou dva superúplňky, jak se stalo nyní, je ještě mnohem vzácnější - dochází k němu přibližně jednou za dvacet let. Nejbližší taková událost nastane v roce 2037.

Skutečně do modra zabarvený Měsíc se na obloze podle astronomů objevit může, ale nesouvisí to s jeho fází nebo vzdáleností od Země. Do modra se Měsíc pro pozorovatele zabarví v případech, kdy je naše atmosféra nasycena či znečištěna specifickými částicemi o velikosti alespoň jednoho mikronu.