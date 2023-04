Kosmická loď Starship podnikatele Elona Muska by mohla startovat v pondělí

Dlouho očekávaný start Muskovy rakety nové generace se blíží. Poprvé by se mohla jeho společnost SpaceX zařadit mezi týmy, které jsou schopny orbitálního letu kolem planety Země. A to dokonce opakovaně.

Starship is ready for launch 🚀 Awaiting regulatory approval

Systém kosmické lodě je navržen k přepravě posádky a nákladu a to do hmotnosti přes sto tun. Úspěšný start rakety by byl pro Elona Muska zlomem v jeho ambicích zrealizovat přepravní síť na orbitální dráze, a poté i na Měsíc a na Mars. Vzhledem k tomu, že raketa může startovat opakovaně, mohla by v budoucnu fungovat jako přepravní letadlo.