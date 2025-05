České projekty pro vesmír řeší léčbu neplodnosti i rakoviny a testování nanorobotů

Pro českou vědu a průmysl znamená let jedinečnou výzvu. Vojenský pilot Svoboda bude totiž při pobytu na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) plnit i vědecké úkoly, což výzkumníkům dává šanci přesunout jejich bádání do kosmických podmínek. Celkem by si mohl vzít z ČR až sedm projektů. Finalisté budou vybráni spolu s Evropskou vesmírnou agenturou (ESA).

Výsledkem výzkumu na ISS může být vznik nových technologií a postupů, které výrazně posunou dál český průmysl. Let Svobody do vesmíru vyjde Česko na 1,35 miliardy korun. „Vyplatí se to. Z výsledků jiných misí víme, že každá investovaná koruna vydělá následně zhruba dalších sedm korun,“ řekl Novinkám ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek.

Například projekt ZOE, jenž se bude zabývat embryonálním vývojem v podmínkách vesmíru, poskytne na Zemi data k léčbě neplodnosti, která v Česku trápí zhruba každý desátý pár. Výzkum odolnosti mikrořas v rámci projektu CryoAlgae (pracuje se s mikrořasami žijícími na Zemi v extrémních podmínkách) nebo projekt PUMR-B, který zkoumá vývoj jarního ječmene a jeho adaptaci na suché a horké prostředí, mohou pomoci se šlechtěním odolnějších odrůd zemědělských plodin. Jejich pěstování je s ohledem na klimatické změny stále náročnější.

Foto: archiv Aleše Svobody Součásti přípravy na pobyt ve vesmíru je i u Aleše Svobody práce v laboratoři.

O let do vesmíru se ucházelo přibližně sedmdesát projektů. „Pro Česko je to velmi dobrý výsledek,“ řekl Novinkám Svoboda, protože v třikrát lidnatějším Polsku jich dali dohromady zhruba šedesát. Velmi jej zaujal projekt spojený s výzkumem léčby rakoviny od brněnského Masarykova onkologického ústavu, který se zaměřuje na reakce lidského imunitního systému.

Let do vesmíru v chytrém triku z Brna?

Svoboda možná poputuje do vesmíru v chytrém triku ISS T-shirt z Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. Jsou v něm zabudovány senzory, které monitorují stres astronauta v reálném čase. Technologii lze využít k ochraně astronautů. „Vstup do oblasti kosmického výzkumu je pro nás mimořádnou příležitostí,“ řekl Novinkám děkan fakulty Jan Cacek.

Foto: archiv Aleše Svobody Výcvik pod vodou, Aleš Svoboda uprostřed

Odbornou porotu podle koordinátora projektu Česká cesta do vesmíru Václava Kobery nejvíce zaujal výzkumný záměr CZPAD. Jde o dozimetr ve formě náramkových hodinek, který přispěje ke zvýšení bezpečnosti astronautů monitorováním toho, nakolik jsou vystaveni ionizujícímu záření. Informace mohou být klíčové i v rámci plánování letu lidské posádky na Mars.