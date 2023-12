Trutnov uspořádá ohňostrojovou show v lesoparku. Mnozí obyvatelé s tím nesouhlasí

Reakcemi na městem uspořádaný ohňostroj za skoro sedm set tisíc korun, z čehož necelých čtvrt milionu tvoří sponzorské dary, se sociální sítě jenom hemží. Příznivců ohňostroje je minimum. „Doteď to šlo bez ohňostroje, tak proč by to nemohlo jít dál. Tím, že uděláte humbuk na Bojišti, kde na to nikdo není zvyklý, můžete napáchat více škody než užitku. Kdo bude mít radost z ohňostroje, až se dozví, kolik zvířat pomřelo nebo se zranilo. Kdo kdy viděl dělat ohňostroj na kraji města u lesa s hromadou zvířat,“ píše chovatelka koní z Bojiště.