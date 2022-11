Tipy na udržitelné dárky, které potěší nejen milovníky přírody

Při výběru dárků tak z pohledu udržitelnosti myslete na to, aby se jednalo o věci trvanlivé, které vydrží dlouho a které obdarovaný skutečně potřebuje a také na maximum využije.

Nicméně stále by měl mít člověk na mysli, že pokud vidí, že obaly jsou z recyklovaných materiálů, je to fajn, ale neznamená to, že je daný výrobek ekologický. Recyklace je jednoduše jen jedna fáze života výrobku. V konečném důsledku tedy asi neexistuje žádný stoprocentně ekologický výrobek, přestože z pohledu udržitelnosti svůj smysl má.