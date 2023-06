Trosky rakety v Kyjevě zabily tři lidi včetně dítěte, protože se nedostali do krytu. Možná byl zamčený

„Úlomek rakety dopadl u vchodu do zdravotnického nařízení po čtyřech minutách od vyhlášení vzdušného poplachu,“ dodal Kličko k útoku balistickými raketami, které letí velmi rychle.

„Nyní se zjišťuje, zda byl kryt otevřený a jestli v něm byli lidé,“ uvedl Kličko. „Podle informací záchranářů byli z polikliniky vyvedeni lidé,“ dodal Kličko. To by naznačovalo, že kryt otevřen byl. Podle Klička se to nyní musí prověřit. Otevřený byl i kryt v nedaleké škole.