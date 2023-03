Neustupovat! Braňme Bachmut dál, doporučili generálové Zelenskému

Jisté je to, že se Rusové Bachmut už týdny snaží dobýt, přičemž spíš než o strategické vítězství jim jde o morální vzpruhu, protože od stažení z Chersonu nezaznamenali žádný výraznější úspěch na bitevním poli. Obrovskou morální vzpruhou by ale bylo uhájení Bachmutu i pro ukrajinské obránce. To je patrně také důvod, proč nejvyšší generálové doporučili se zvažovaným taktickým ústupem prozatím počkat.