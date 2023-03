Kaczyňski sní o 666 raketometech HIMARS

Očekává se, že budou zkompletovány a spolu s municí převezeny do Polska ještě letos. Zároveň v květnu 2022 Polsko u USA závazně objednalo dalších 506 špičkových raketometů této značky za deset miliard dolarů (téměř čtvrt bilionu korun).

To je sice teoreticky možné, ale trvalo by to neobvykle dlouho, protože 530 raketometů HIMARS, které dosud vyrobila společnost Lockheed Martin, jí zabralo dvě desetiletí.