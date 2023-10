V Praze v noci přistály další dva repatriační lety z Izraele

Na vojenském letišti v Praze-Kbelích v pátek nad ránem přistály čtvrtý a pátý repatriační let s Čechy, kteří uvízli v Izraeli po sobotních teroristických útocích palestinských radikálů. Na palubě obou letů bylo dohromady 66 českých občanů. Do Izraele míří ještě jedno letadlo, celkem jich tedy bude šest. Dohromady se z Izraele do Česka repatriačními lety vrátilo zatím zhruba 180 občanů.