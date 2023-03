Odklad normy Euro 7 o čtyři roky má šanci projít

Zástupci tuzemského autoprůmyslu varovali, že kdyby nová norma Euro 7 měla platit už za dva roky, jak to navrhla Evropská komise, tak nejlevnější osobní auta zdraží až o polovinu. Podle Michala Kadery ze Škody Auto by se modely jako Scala nebo Fabia staly neprodejnými, takže by se už nevyráběly. O práci by tak mohly přijít desetitisíce lidí.