Zdravý pes znamená více chlupaté lásky. Důležité je ale nepropásnout správné načasování

Kdo jednou pozná psí oddanost, ví, že je to pravá láska na celý život. Bez ohledu na to, jestli máte doma klidného gaučáka, parťáka ke všem aktivitám nebo třeba osobního strážce. Psi jsou chlupatými terapeuty a jejich energie je léčivá. O tom, jak našim čtyřnohým přátelům dopřát to nejlepší, jsme hovořili s odborníky na slovo vzatými.

Foto: Shutterstock.com Contipro: Staráme se o zdraví zvířat

Článek Každý pejskař dosvědčí, že psi žijí přítomností. Naštěstí pejskař, který chce pro svého čtyřnohého přítele to nejlepší, dobře ví, že je nutné myslet i dopředu, v případě psa mnoho let dopředu. U psa, stejně jako u člověka, platí, že je tak zdravý, jak kvalitní je jeho strava. „Pokud je strava vyvážená a přizpůsobená nejen velikosti psa, ale i jeho věku, rychlosti růstu a aktivitě, bude pes prospívat a bude odolnější vůči onemocnění. Pokud bude zvíře přijímat stravu nekvalitní, jednostrannou s chybějícími důležitými živinami, jeho organismus nedostane to, co potřebuje, a bude k onemocnění náchylnější,“ vysvětluje výzkumný pracovník ze společnosti Contipro. Někdo krmí svého psa výhradně granulemi, někdo je příznivcem syrové stravy nebo jsou i tací, kteří svému psu vaří. Každá z těchto cest má svá pro i proti. Ať už si však vyberete jakoukoli variantu, je třeba dbát na kvalitu a složení. A to platí i v případě, že se rozhodnete svému rostoucímu štěněti, aktivnímu nebo stárnoucímu psovi vylepšit jídelníček kloubní výživou, která by v jídelníčku zvířete neměla chybět. Vhodné jsou například produkty s kyselinou hyaluronovou, chondroitin sulfátem a hydrolyzovaným kolagenem. Canisterapie aneb Když má terapeut čtyři nohy Příznivé účinky psů na člověka jsou známé od nepaměti. Při canisterapii dochází k podpoře a zaktivnění myšlení, komunikace, paměti, podpoře jemné motoriky a příznivé účinky lze pozorovat i v rovině psychosociální. Psí terapeuti přispívají i k celkové relaxaci, což více než příznivě působí na psychiku, myšlení, motivaci a duševní rovnováhu. A jak to psi dokážou? Vystačí si mazlením, hlazením, pověstným psím pohledem a jejich nevýslovnou trpělivostí. Vracejme jim lásku láskou a péčí! Foto: Contipro Psi jsou přívalovou vlnou emocí, z nichž každá je projevem bezmezné lásky a oddanosti. Vracejme jim jejich lásku láskou a péčí Co by měla obsahovat kloubní výživa určená pro zvířata? Kyselina hyaluronová, chondroitin sulfát nebo hydrolyzovaný kolagen patří mezi složky, které přispívají ke správné funkci pohybového aparátu u psů. Kyselina hyaluronová a chondroitin sulfát jsou totiž přirozeně se vyskytující látky v kloubech a chrupavce. Pomáhají udržovat klouby zdravé a pružné. Kolagen je jednou z hlavních stavebních složek chrupavek, šlach i vazů a podporuje jejich regeneraci. Tuto kombinaci složek vybrali pro kloubní výživu psů či koní vědečtí pracovníci z Contipra na základě výzkumů, které prokázaly jejich účinnost při podpoře zdraví kloubů. Veterinární přípravek Geloren Dog se může mimo jiné pochlubit také oceněním TOP produkt roku 2019 v kategorii doplňky krmiva – kloubní výživa. Veterinární přípravek Geloren DOG má široké spektrum účinků: Vyživuje a ochraňuje klouby, vazy a šlachy

Zlepšuje hybnost a pružnost kloubů

Zpomaluje poškozování chrupavek v kloubu

Pomáhá ke zvýšení fyzického výkonu

Prodlužuje aktivní věk zvířete Foto: Contipro Veterinární přípravek Geloren DOG ve formě ochucených žvýkacích kostek s játrovou příchutí je určen pro velká i malá plemena psů Jak vlastně taková kloubní výživa funguje? Želatina a kolagen jsou v trávicím traktu zvířete degradovány kyselým prostředím žaludku a trávicími enzymy na aminokyseliny a krátké fragmenty, které prostupují střevní stěnou do organismu. Zde následně slouží jako zdroj aminokyselin pro syntézu kolagenu a dalších strukturálních proteinů v těle, které jsou důležité pro zdraví a funkci kloubů, chrupavek či vazů. Tyto látky pomáhají zpomalovat poškozování chrupavek v kloubu a zlepšovat pohyblivost kloubů zvířat. Foto: Contipro Vhodné jsou například kloubní výživy pro psy s kyselinou hyaluronovou, chondroitin sulfátem a hydrolyzovaným kolagenem Kdy začít s prevencí? Vzhledem k tomu, že některé problémy s klouby jsou geneticky podmíněné, měla by prevence začít už výběrem zdravých jedinců k chovu. Kontrola zdravotního stavu chovných jedinců a testování na nejčastější genetické vady daného plemene je dnes běžnou součástí chovatelské praxe v chovech čistokrevných psů s průkazem původu. Pokud již máte štěňátko doma, pak je důležitá především vyvážená strava určená speciálně pro štěňata. To platí zejména u štěňat velkých plemen, která rostou rychleji a jejich výživa je tedy náročnější. Tuto stravu je proto vhodné doplnit kloubní výživou. Jak pes stárne, stárnou i jeho klouby a podobně jako u lidí i zde může kvalitní kloubní výživa pomoci zpomalit poškození chrupavek v kloubu, a tak prodloužit aktivní věk pejska. Podávejte veterinární přípravek Geloren DOG… Při akutních pohybových problémech

Psům v rekonvalescenci po ortopedických zákrocích

Starým psům pro aktivní pohyb i ve stáří

Preventivně mladým psům ve vývoji

Podávejte veterinární přípravek Geloren DOG… Při akutních pohybových problémech

Psům v rekonvalescenci po ortopedických zákrocích

Starým psům pro aktivní pohyb i ve stáří

Preventivně mladým psům ve vývoji

Psům v pracovní nebo sportovní zátěži Kloubní výživa Geloren DOG se pejskům podává ve formě ochucených žvýkacích kostek. K dispozici je ve dvou velikostech pro menší a větší plemena a potěší i játrová příchuť, která pejskům prostě chutná! Specialisté na mlsné jazýčky z Contipra nám prozradili, že „pravidelně pořádáme průzkumy a ankety. Naší snahou je zajistit, aby kloubní výživa Geloren DOG poskytovala nejen vynikající výživu, ale byla také pro psy chuťově atraktivní." Foto: Contipro K dispozici je Geloren DOG ve dvou velikostech – pro menší a větší plemena. Mlsné jazýčky potěší játrová příchuť, která pejskům prostě chutná!

