Wellness království aneb Lázně Poděbrady jako pulzující srdce českého lázeňství

V Poděbradech naleznete největší středočeské lázně, jejichž počátky spadají do 17. století. Nejvýznamnějším milníkem pro poděbradské lázeňství je pravděpodobně rok 1905, kdy byl na druhém zámeckém nádvoří objeven silný pramen minerální vody. O tři roky později byly slavnostně vysvěceny Knížecí lázně, čímž odstartovala slavná lázeňské éra v Poděbradech.

Spokojené tělo neznamená ovšem jen spokojenou mysl, ale i plný žaludek. Co zakončit den ve vyhlášené restauraci O Mase v hotelu Chariclea s výhledem na lázeňskou kolonádu? Jako předkrm si dát paštiku z kuřecích jater s koňakem či raději klasický vývar z hovězího žebírka? Jako hlavní chod si můžete naservírovat porci pořádného kusu masa a pomyslnou tečku zakončit domácím sorbetem. Je neuvěřitelné, jak pouhá představa dokáže spustit lavinu neodolatelné chuti sednout do auta a vyrazit to zažít na vlastní kůži!