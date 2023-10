Trvanlivé vláknocementové fasády Swisspearl. Spojení tradice, inovace a odolnosti

Vláknocement je v dnešní moderní architektuře nepostradatelným materiálem. Firma Swisspearl Group je známkou švýcarské kvality, která rezonuje na světovém architektonickém poli již více než 100 let.

Swisspearl Group je původně švýcarská rodinná firma, která po desetiletí vyrábí inovativní a odolné vláknocementové výrobky pro fasádní systémy, interiérové úpravy a zahrady. Dnes má své sídlo uprostřed švýcarských Alp, své výrobky ale distribuuje do celého světa.

Odolnost vláknocementového materiálu je vůči vlhkosti a vodě. Vláknocementový materiál je nehořlavý a nenasákavý, což zabraňuje pronikání vlhkosti do fasády a minimalizuje riziko vzniku plísní. Díky vrstevnaté konstrukci fasády nemůže vnější vlhkost proniknout do zdiva ani izolace, zadní odvětrávaný prostor zase zajišťuje optimální vysoušení vlhkosti přicházející zevnitř. To zvyšuje výslednou energetickou účinnost budovy a zaručuje ideální a zdravé vnitřní klima po celý rok.