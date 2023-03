Stavba domu jako výhodná investice i v době růstu cen

Na stavbě domu můžete při dobré úvaze ušetřit nemalé peníze. S výhledem do budoucna je však k podobným rozhodnutím potřeba přistupovat s citem. Zvažte, co se dá vyměnit bez bourání či nákladné rekonstrukce, co můžete nahradit nebo dodělat později. Nezapomeňte, že hodnotu domu ovlivňují kvalitní základy, obvodové zdivo a nosná konstrukce. Cílem není ušetřit za každou cenu, ale stavět výhodně!