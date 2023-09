Novinky v dotačních programech aneb Jak na skutečně úsporné bydlení díky tepelnému čerpadlu

Tepelná čerpadla představují především úsporné řešení vytápění a ohřevu vody v domácnosti. Pořízením tohoto zdroje vytápění zmenšíte rovněž svou závislost na dodavatelích energií. Uživatelsky příjemným benefitem jsou minimální nároky na obsluhu. To, co ovšem stojí od září letošního roku opět v centru pozornosti, jsou státní dotace.

Pořízení tepelného čerpadla vyžaduje poměrně velkou vstupní investici. Jsou to právě státní dotace, které pomáhají prostřednictvím jednorázové finanční injekce vstupní náklady výrazně snížit. Návratnost tepelného čerpadla se aktuálně pohybuje v průměru kolem pěti až sedmi let. Vytápění tímto zdrojem je díky tomu dostupné prakticky pro každého.

Při pořízení tepelného čerpadla s využitím dotačního programu NZÚ vám bude poskytnuta dotace až do výše 50 procent nákladů s tím, že výše podpory se liší dle druhu čerpadla i dle toho, zda je dům zateplen či nikoliv. O dotaci v rámci programu NZÚ mohou žádat všechny domácnosti bez ohledu na výši příjmů.

Tip: Novinkou v rámci programu NZÚ je program Oprav dům po babičce, který je zaměřen především na mladé rodiny. Primárním cílem je zateplení rodinných či rekreačních objektů. Je však možné žádat o finanční podporu také na pořízení tepelného čerpadla. Příjem žádostí do tohoto programu se spouští 26. 9. 2023. Další výhodou je také rodinný bonus ve výši 50 000 korun na každé nezletilé dítě žadatele. Na pokrytí rozdílu mezi dotací a zbytkem způsobilých výdajů bude od roku 2024 možnost požádat u vybraných stavebních spořitelen o zvýhodněný úvěr, a to bez nutnosti zástavy nemovitosti.

Program Nová zelená úsporám Light byl otevřen v lednu letošního roku. Cílí na skupiny osob, které jsou nejohroženější skupinou z hlediska energetické chudoby. Patří mezi ně především lidé pobírající starobní důchod a jiné nízkopříjmové domácnosti. Program umožňuje čerpat také podporu na termický ohřev vody, a to až do výše 90 000 korun.

Tip: Věděli jste, že dotace z NZÚ Light lze čerpat předem ve formě zálohy? Žádat je možné pouze online přes webové stránky systému AIS SFŽP ČR, a to až do 31. 12. 2023 nebo do vyčerpání vyhrazených peněz.