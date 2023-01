Nástup roku 2023 boří mýty o tepelných čerpadlech. Návratnost i provozní náklady mluví za vše

Kolik mě to bude stát? To je pro mnohé z nás zásadní otázka. Ne nadarmo se říká, že každou krizí něco končí a zároveň je prostor také pro něco nového. V případě tepelného čerpadla to platí dvojnásob. Pokud vás až doteď odrazovala vyšší vstupní investice, prohlubující se ekonomická krize s nástupem roku 2023 tento mýtus boří. Rychlá návratnost a státní dotace totiž patří ke dvěma základním a silným argumentům.