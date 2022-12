Na takhle věrný obraz se vyplatilo počkat. Nové QD OLED vystřihnou obraz bez ztráty kytičky

Pokud jste v poslední době kupovali televizi, pravděpodobně jste byli zaplaveni řadou zkratek včetně čtyřpísmenného označení OLED. Označení, jež slibuje technologii věrného obrazu, který bude pro uživatele zážitkem. Vyvstává tedy otázka: Je ještě možné vyvinout něco technologicky propracovanějšího a unikátnějšího? To by nebyla značka Samsung, aby se takové výzvě nepostavila čelem.

Samsung přichází s OLED technologií vylepšenou kvantovými body , označovanou jako Samsung OLED Powered by Quantum Dot. QD OLED displej se skládá z vrstvy TFT tvořené samostatnými pixely, které vyzařují pouze modré světlo, a vrstvy QD, jež modré zdrojové světlo mění na barevné spektrum. Tím, že QD OLED používá jako zdroj světla modrou barvu, která má nejsilnější světelnou energii, může obraz dosáhnout poměrně vysokého jasu. Další výhodou této technologie je, že světlo je vyzařováno stejnoměrně do všech stran, takže kvalita obrazu je zachovaná, i když se na displej díváte z různých úhlů.

Barvy vytvářené na obrazovce pomocí technologie QD OLED jsou lidskému oku přirozené a nejvíce odpovídají tomu, jak je člověk vnímá. To znamená, že i odstíny černé odpovídají skutečnosti a obraz díky tomu získává hloubku. Tato technologie rovněž zaručuje, že barevné spektrum budete vnímat stejně kvalitně za tmy i za denního světla. QD OLED obrazovky od Samsungu mají až dvakrát vyšší jas než konkurence.

Tahle vymazlená modelová řada se chlubí také neobyčejně štíhlým designem, který již na první pohled vypadá maximálně stylově a zároveň velice odolně. Minimalistické rámečky a tenký profil zadní strany perfektně zapadnou do jakéhokoliv interiéru – bez ohledu na jeho velikost.

Nové reproduktory s vrchním vyzařováním od společnosti Samsung přinášejí nadčasový poslechový prožitek Dolby Atmos, který hráče plně vtáhne do akce kvalitním, vícerozměrným zvukem

Nezanedbatelnou výhodou těchto obrazovek je rychlá odezva, kdy ani sebevětší rychlost nevede ke zpožďování a rozmazávání pohybu. To ocení především milovníci her. Nová modelová řada funguje na operačním systému Tizen a díky aplikaci SmartThings je propojitelná s dalšími chytrými zařízeními.

Televizory modelové řady S95B mají i vylepšený zvuk, kdy díky vyhrazeným reproduktorům se speciálním horním směrováním zvuku můžete zažít realistické 3D audio. Pro ještě lepší prostorový efekt můžete svůj OLED televizor doplnit soundbary od Samsungu a sladit je do jedinečné Q-Symphony, aniž by bylo nutné vestavěné reproduktory televizoru jakkoli tlumit. Antireflexní povrch obrazovky televizorů řady S95B pak umožní sledovat oblíbené filmy, seriály a jiné pořady z jakýchkoli úhlů, aniž by hrozily odrazy a nepříjemné zrcadlení.